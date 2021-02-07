Президент Франции выразил соболезнования в связи со сходом ледника в Индии

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования Индии после того, как в северном индийском штате Уттаракханд около 170 человек пропали без вести в воскресенье из-за схода ледника и вызванного им наводнения.

"Франция выражает солидарность с Индией после схода ледника в провинции Уттаракханд, в результате которого пропали более 100 человек. Наши мысли с ними и их семьями", - написал Макрон.

Ледник обрушился в воскресенье утром в районе реки Дхаулиганги, одного из рукавов священного для индусов Ганга. Спасательную операцию проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели. Из-за схода ледниковой лавины разрушена строящаяся плотина электростанции, до сих пор нет информации о десятках человек, работавших на строительстве, а также занятых на автодорожных и железнодорожных проектах в этом районе. По данным Государственного центра по ликвидации последствий стихийных бедствий, не менее 7 человек погибли, 170 пропали без вести.

Как ранее сообщил главный министр штата Уттаракханд Тривендра Сингх Рават, 8 февраля в регион прибудет группа специалистов геофизиков и гляциологов, чтобы оценить ситуацию с ледниками в округе Чамоли.