Задержаны шесть граждан СНГ за изготовление поддельных документов для мигрантов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. ФСБ в Московском регионе задержала шесть членов межэтнической группы и пресекла работу двух лабораторий по изготовлению поддельных документов для мигрантов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, за прошедший год их незаконный доход от легализации более тысячи мигрантов превысил 2 млн рублей.

Совместно с УФСБ по Забайкальскому краю проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий в отношении организованной межэтнической группы, состоящей из граждан стран СНГ (общее количество участников составляет порядка 10 человек), которые создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконного въезда и пребывания граждан иностранных государств на территории Московского региона. "В рамках возбужденного следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области уголовного дела установлены и задержаны шесть человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий (помещений с набором необходимого оборудования, образцами печатей и бланков)", - сообщили в УФСБ.

Сотрудниками УФСБ проверено семь адресов проживания причастных к деятельности преступной группы. В управлении отметили, что преступное сообщество имеет связи в правоохранительных органах. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.