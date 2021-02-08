Число обратившихся к врачам с отравлением в Дагестане выросло до 89

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Число пациентов в селе Арани Хунзахского района Дагестана, обратившихся к врачам с признаками отравления, выросло с 74 до 89, среди них 70 детей. Об этом в понедельник ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова.

Первые пациенты поступили 4 февраля. "В настоящее время обратившихся к врачам с симптомами отравления 89, среди них 70 - дети. Многие случаи выявлены медиками активно в результате проведения подворных обходов. Их состоянию ничего не угрожает, постепенно идут на поправку", - сказала Агмадова.

По ее словам, только 10 человек госпитализировали, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщили журналистам ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, специалисты отобрали пробы питьевой воды, сырья, готовых блюд, а также биологического материала у заболевших для проведения лабораторных исследований. Вынесено постановление о запрещении использования воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населению села, обеспечен подвоз питьевой воды.

Работа школы и детского сада в селе приостановлена до 8 февраля. По факту отравления возбуждено уголовное дело.

По информации Минздрава региона, Роспотребнадзор республики нашел возбудитель дизентерии в воде. Ведомство отправило в Хунзахский район инфекционистов и эпидемиологов для дезинфекции мест выявления лиц с симптомами кишечной инфекции и вакцинации детей от гепатита А.