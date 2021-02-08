В Барнауле обвалилась крыша многоквартирного дома

ТАСС, 8 февраля. Крыша многоквартирного дома, в котором проживают более 200 человек, обвалилась в Барнауле. Площадь повреждения составила порядка 144 кв. м, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе мэрии города.

"Произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда. Площадь повреждения составила порядка 144 кв. м. На место происшествия незамедлительно выехали представители администрации Октябрьского района, комитета жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС, управляющей организации ООО "УК ЖЭУ-6 Октябрьского", - говорится в сообщении.

В мэрии ТАСС уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет. Была повреждена система отопления. Управляющая организация демонтировала участок обрушенной кровли для обеспечения доступа к месту восстановления системы. В итоге отопление восстановлено. Дополнительно управляющей организацией с целью безопасности жителей дома организованы работы по очистке крыши от снега и наледи, привлечена строительная организация для усиления деформированных элементов крыши.

Жильцов дома не будут переселять, так как строение не является аварийным, отметили также в пресс-службе мэрии.

"Вопрос по расселению жильцов дома не стоит, так как угрозы их жизни нет никакой. Дом не является аварийным. В настоящее время сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, чтобы определить, всю крышу придется заменять или частично, и за счет каких средств финансировать работы", - сказала собеседница агентства.

Сообщается, что дом, где произошло обрушение, пятиэтажный, 1961 года постройки. По информации ЕДДС, в доме проживают 206 человек.