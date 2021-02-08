Жалоба на домашний арест Олега Навального будет рассмотрена 18 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд 18 февраля рассмотрит жалобу на заключение под домашний арест брата Алексея Навального Олега по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на постановления суда в отношении Олега Навального назначено к рассмотрению в Московском городском суде на 18 февраля", - сказала собеседница агентства.

Аналогичная жалоба от защиты Марии Алехиной также будет рассмотрена 18 февраля. Жалобы защиты Любови Соболь и Олега Степанова, обвиняемых по этому делу, будут рассмотрены городским судом 25 февраля. Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил").

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.