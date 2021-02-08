В Москве отец нечаянно выстрелил в машине в двухлетнего сына из пневматики

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ранения двухлетнего ребенка из пневматического ружья в автомобиле в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах .

По его данным, днем 7 февраля в полицию из Морозовской детской городской клинической больницы поступила телефонограмма о том, что к ним доставлен двухлетний мальчик с диагнозом "точечная рана голеностопного сустава с инородным телом".

"В ходе проверки сообщения выяснилось, что в ребенка в салоне Range Rover из пневматической винтовки выстрелил его отец. По словам матери пострадавшего, выстрел произошел непроизвольно", - сказал собеседник агентства. По данному факту начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.