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Дело полковника Захарченко

Экс-полковника Захарченко перевели из СИЗО в городскую больницу

Он пройдет обследование

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Осужденного бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко перевели из СИЗО в больницу для обследования. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

"В СИЗО нам сообщили, что его увезли на обследование в городскую клиническую больницу", - сказал адвокат. По словам защитника, в январе уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщала, что у Захарченко диагностировано заболевание и он нуждается в оперативном лечении.

Ранее Захарченко был этапировал в СИЗО "Лефортово" из колонии в Мордовии, где отбывает срок по первому уголовному делу. В феврале второе уголовное дело о взятках на 1,4 млрд рублей в отношении Захарченко и других фигурантов дела начал слушать Пресненский суд Москвы.

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РоссияДело полковника Захарченко
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