Источник: свидетели дали показания о причастности Хоменко к хищению 30 млн рублей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Причастность руководителя ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александра Хоменко, являющегося спонсором признанного НКО-иноагентом Фонда с борьбы с коррупцией (ФБК), к хищению 30 млн рублей из бюджета Московской области подтверждается показаниями свидетелей и результатами экспертиз. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Басманный суд Москвы в понедельник заочно арестовал бизнесмена, которого следствие объявило в международный розыск. "Хоменко находится на территории Украины. Его причастность к совершению инкриминируемых ему преступлений обоснована показаниями свидетелей и заключениями судебных экспертиз", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь защита бизнесмена заявила ТАСС, что в ближайшее время обжалует решение суда о заочном аресте и объявление в международный розыск. "Мы не согласны с объявлением в розыск в целом, так как адрес Хоменко известен следствию, но он не мог физически вернуться в Россию из-за пандемии, - сказал адвокат Сергей Малюкин. - Само обвинение выглядит сомнительным, и теми документами, которые были представлены сегодня в суде, вина нашего подзащитного не подтверждается", - отметил второй защитник Андрей Гривцов.

Как сообщили 30 января в пресс-службе СК, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК, он скрывается на территории Украины. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов мошенничества. По данным СК, Хоменко - фактический руководитель ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП сервис". В 2017-2019 годы он заключил 10 госконтрактов с Сергиево-Посадским социально- экономическим техникумом на выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума. Но Хоменко с иными лицами ввели в заблуждение должностных лиц Министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. В результате было похищено более 30 млн рублей из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам.