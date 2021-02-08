Под Калининградом в ДТП пострадали четыре человека

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Четыре человека, в их числе подросток, пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей под Калининградом. Водители автомобилей с травмами доставлены в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

"В понедельник около 08:15 (09:15 мск) на автотрассе Романово - Пионерский - Сальское - Янтарный автомобиль марки Skoda под управлением 61-летнего мужчины при выполнении поворота не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении автомобилю Citroen под управлением 42-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение", - рассказали в пресс-службе.

Оба водителя получили травмы и доставлены в БСМП города Калининграда. Также пострадала 14-летняя пассажирка автомобиля Citroen и 59-летний пассажир автомобиля Skoda, которым медики оказали помощь на месте.

"Полиция проводит проверку по факту автоаварии", - отметили в пресс-службе ведомства.