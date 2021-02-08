Число жертв схода ледника в Индии выросло до 24 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 февраля. /ТАСС/. Тела 24 человек обнаружены в ходе широкомасштабной спасательной операции, которая проходит в северном индийском штате Уттаракханд, где в воскресенье сошел ледник, разрушив плотину строящейся электростанции и вызвав наводнение. Об этом сообщила в понедельник полиция Уттаракханда на своей странице в Twitter.

"На данный момент тела 24 человек были извлечены из разных мест в районах стихийного бедствия", - говорится в сообщении.

По данным оперативного центра по чрезвычайным ситуациям штата, который расположен в городе Дехрадун, пока живыми обнаружены 27 человек. Без вести пропавшими остаются по меньшей мере 197 человек.

В настоящее время проходит спасательная операция в тоннеле "Тапован", расположенном в округе Чамоли, где произошел сход ледника. По предварительной информации, там могут быть заперты 39 рабочих.

Ранее представители местных властей сообщали о 18 погибших и более 200 пропавших без вести.

Ледник сошел утром в воскресенье в районе реки Дхаулиганги, одного из рукавов Ганга. Спасательную операцию проводят несколько бригад Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели. Из-за схода ледника разрушена строившаяся плотина электростанции.