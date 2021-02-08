Главу Обского бассейна внутренних водных путей оштрафовали за злоупотребление полномочиями

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Суд в Новосибирске назначил штраф руководителю администрации Обского бассейна внутренних водных путей Сергею Павлушкину, подозреваемому в мошенничестве в рамках другого уголовного дела, по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Собранные отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства судом признаны достаточными для назначения руководителю ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за злоупотребление им должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Павлушкин предоставлял руководителям органов власти региона и ведущих коммерческих предприятий служебное судно повышенной комфортности. Кроме того, он заключал договоры на ремонт теплохода, находящегося в оперативном управлении, которые не вносили изменения в конструкцию данного теплохода, не отвечающие целям использования судна при решении служебных задач. В результате его действий "Администрация Обского БВП" понесла ущерб в размере более 1,4 млн рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Павлушкин полностью возместил ущерб.

В понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО) сообщили, что в отношении Павлушкина возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. По информации ведомства, фигуранта подозревают в фиктивном трудоустройстве в университет водного транспорта и незаконном получении из бюджета почти 0,5 млн рублей. По данным пресс-службы, Павлушкин заключал фиктивные трудовые договоры с вузом и трудоустраивался на должность доцента одной из кафедр, однако его обязанности выполняли другие работники.

ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" обслуживает 7 245 км водных путей. Географический район деятельности включает Алтайский край, Республику Алтай, Новосибирскую и Тюменскую области. Администрация осуществляет деятельность по пропуску судов, содержанию водных путей, диспетчерскому регулированию судов, государственному контролю и другие функции.