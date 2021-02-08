В Дагестане подозреваемого в убийстве двух женщин арестовали на два месяца

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Решением Советского районного суда Махачкалы в Дагестане на два месяца арестован местный житель, который подозревается в убийстве двух женщин и нападении на сотрудника правоохранительных органов, говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Советским районным судом Махачкалы рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ. Судебное заседание проведено с выездом по местонахождению подозреваемого в лечебное учреждение. Постановлением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца (до 6 апреля 2021 года включительно)", - говорится в сообщении.

По данным МВД республики, мужчина подозревается в жестком убийстве двух женщин. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц"). Также в отношении арестованного было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") после ранения им полицейского ножом.