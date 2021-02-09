Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на северо-востоке Москвы, пять спасены. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по улице Новгородская, 35, корпус 1, поступила в 05:11.

"В ходе тушения из с соседних квартир с горящей были спасены пять человек. К сожалению, в результате пожара погиб один человек", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС отметили, что в данный момент пожар потушен, его площадь составила 15 кв. м. К ликвидации привлекались 11 единиц техники и 42 человека личного состава.