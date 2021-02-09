В Ленобласти задержали подростка, бросившего "коктейль Молотова" в здание администрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. В Ленинградской области задержали подростка, 23 января бросившего бутылку с зажигательной смесью и кирпич в здание администрации Кингисеппского района. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Задержан 17-летний молодой человек после того, как в здание местной администрации бросили бутылку с зажигательной смесью", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пожара в результате инцидента не произошло. После этого злоумышленник бросил в окно здания кирпич и скрылся.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.