{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ленобласти задержали подростка, бросившего "коктейль Молотова" в здание администрации

По данным источника ТАСС, инцидент произошел 23 января в Кингисеппском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. В Ленинградской области задержали подростка, 23 января бросившего бутылку с зажигательной смесью и кирпич в здание администрации Кингисеппского района. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Задержан 17-летний молодой человек после того, как в здание местной администрации бросили бутылку с зажигательной смесью", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пожара в результате инцидента не произошло. После этого злоумышленник бросил в окно здания кирпич и скрылся.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияЛенинградская область
Один из участников нападения на пост ДПС в Ингушетии предстанет перед судом
Инцидент произошел 31 декабря 2019 года
Читать полностью