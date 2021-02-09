Мосгорсуд оставил под домашним арестом Киру Ярмыш по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник оставил в силе решение суда первой инстанции о домашнем аресте пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на незаконной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта 2021 года в отношении Ярмыш К. А. без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Ранее в рамках расследования этого дела суд поместил под домашний арест Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн, пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, муниципального депутата по району Измайлово Дмитрия Барановского и сотрудницу ФБК Любовь Соболь. Мера пресечения в виде запрета определенных действий назначена активисту ФБК Николаю Ляскину. В настоящее время суд рассматривает вопрос о мере пресечения по данному делу для муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Как сообщила ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций в Москве создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, так как среди их участников находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.