В Ставрополе один человек погиб и один пострадал при пожаре в доме

СТАВРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Более 50 человек эвакуировали из-за пожара в квартире девятиэтажного жилого дома в городе Ставрополе. В происшествии один человек погиб, еще один пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Возгорание произошло в многоэтажном жилом доме на улице Бруснева. Из-за пожара в одной из квартир были эвакуированы 53 человека. В происшествии погиб 55-летний мужчина, пострадала также 53-летняя женщина, она госпитализирована", - сказал собеседник.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, возгорание произошло около 14:00 мск в квартире на первом этаже девятиэтажного дома. Пожар ликвидирован на площади 15 кв. м. Информация о происшествии и причины возгорания уточняются.