В Москве задержан мужчина за избиение полицейского на незаконной акции 23 января

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции в центре Москвы 23 января задержан за избиение полицейского. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников ГУ МВД России по Москве установлен и задержан мужчина 1992 года рождения. Ему предъявлено обвинение", - сказала она. Во вторник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 23 января мужчина на несанкционированном митинге возле Страстного бульвара несколько раз ударил кулаком сотрудника полиции.

После митинга было возбуждено несколько уголовных дел по факту применения насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. В частности, фигурантами уголовных дел о насилии в отношении силовиков в ходе акции 23 января стали уже 11 человек.

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