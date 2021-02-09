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Грузовик наехал на двух пешеходов на Большой Переяславской улице в Москве

По информации ГИБДД, одна из пострадавших отказалась от госпитализации

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в центре Москвы. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Большой Переяславской улице, в районе д. 50 грузовой автомобиль наехал на двух пешеходов на пешеходном переходе. На месте работают городские службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в публикации.

По информации ГИБДД, одна из пострадавших отказалась от госпитализации. Автомобиль перемещен к обочине, движению не мешает.

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