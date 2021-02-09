Девушка, сбитая пьяным водителем на переходе в Москве, умерла в больнице

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Одна из девушек, которая была сбита на пешеходном переходе на севере Москвы пьяным водителем три дня назад, умерла в больнице. В отношении нарушителя правил дорожного движения возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, вечером 6 февраля водитель автомобиля "Мерседес", следуя по Флотской улице, сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП оба пешехода после столкновения с автомобилем попали под другую машину, движущуюся во встречном направлении.

"Впоследствии обе пострадавшие, 21-летняя и 22-летняя девушки, машиной скорой помощи были доставлены в медицинские учреждения столицы. От полученных травм одна из девушек скончалась в реанимационном отделении больницы", - сказали в пресс-службе.

Водитель автомобиля "Мерседес", сбивший девушек, был доставлен с явными признаками опьянения в медицинское учреждение для прохождение медицинского освидетельствования. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

В данный момент нарушителю предъявлено обвинение, он арестован.