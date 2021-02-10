{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Сахалине в суд передали дело о контрабанде в Китай почти 51 тыс. тонн краба

Рыночной стоимость товара составила 38,7 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о контрабандной поставке из России в Китай 50,8 тыс. тонн живого краба будет передано в Южно-Сахалинский городской суд. Об этом в среду сообщается в релизе пресс-службы управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.

"Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастника в контрабанде из России в КНР живого краба общим весом более 50,8 тыс. тонн и рыночной стоимостью 38,7 млн рублей <...> После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, соучастник преступления обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 226 УК РФ ("Пособничество в контрабанде в крупном размере").

Преступление в 2017 году организовал собственник двух крупных предприятий Сахалинской области. Совершал его он не один. При вывозе краба островные рыбопромысловые предприятия декларировали в России деликатесный товар по одной цене, а в действительности отгружали по цене, значительно превышающей заявленную при декларировании. Роль обвиняемого заключалась в организации подписания фиктивного внешнеэкономического контракта с китайскими предпринимателями. Он же для получения укрытой от контролирующих органов валютной выручки подыскал иностранные предприятия, на счета которых перечислены $1,7 млн за поставку краба. В дальнейшем денежными средствами соучастники преступления распорядились по своему усмотрению.

Теги
РоссияСахалинская область
В Горно-Алтайске загорелось здание вечерней школы
Эвакуированы 102 человека
Читать полностью