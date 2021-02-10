Прокурор просит семь лет колонии для экс-главы Хабаровского края Ишаева по делу о растрате

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Гособвинитель попросил приговорить к семи годам колонии бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, который обвиняется в растрате 7,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается дело, Валентина Норбах.

"В ходе прений сторон государственное обвинение попросило суд признать обвиняемых виновными и назначить Ишаеву наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Геннадию Кондратову - четыре года колонии общего режима", - сказала она. По ее словам, оглашение приговора назначено на 11:00 16 февраля.

По делу о растрате 7,5 млн рублей проходят Ишаев и экс-директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Вину в хищениях признал только Кондратов. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Они обвиняются в организации растраты и растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. По данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольным ему ООО "Бейс" по аренде помещения площадью свыше 280 кв. м. Это помещение использовалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, директором которого был Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета ООО "Бейс". В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.