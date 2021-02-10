В Ростове проверяют аэропорт после разворота самолета при посадке из-за обледенения полосы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку работы наземных служб ростовского аэропорта после инцидента с разворотом совершившего посадку воздушного судна. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

9 февраля в аэропорту Платов совершил посадку самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс по маршруту Самара - Ростов-на-Дону. После посадки и освобождения взлетно-посадочной полосы для руления воздушное судно развернуло на 70 градусов из-за обледенения полосы.

"Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку работы наземных служб аэропорта Платов в связи с обледенением полосы и длительным нахождением пассажиров на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на борту самолета находилось 93 пассажира, которые в течение часа ожидали подачу трапа.