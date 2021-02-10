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Пилотов пассажирского самолета пытались ослепить лазером при посадке в аэропорту Москвы

Посадка прошла штатно

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Неизвестный пытался ослепить лазером пилотов самолета, заходившего на посадку в столичном аэропорту, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Во вторник около 21:30 пилотов самолета, выполнявшего рейс AZO 291 Новочеркасск - Москва, пытались ослепить зеленым лазером при посадке", - сказал собеседник агентства. Посадка прошла штатно. Хулиганов и место, откуда они светили лазером, устанавливают.

Это уже второй случай с начала года, когда неизвестные пытаются ослепить пилотов самолетов во время на посадки. Предыдущий случай произошел 30 января примерно в это же время. Тогда на полете инцидент также не сказался.

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