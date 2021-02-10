Одного из фигурантов "дела Тесака" поставили на учет в СИЗО как склонного к суициду

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Администрация столичного СИЗО-5 "Водник" поставила на учет одного из обвиняемых, на которых дал показания перед смертью националист Максим Марцинкевич, как склонного к суициду. Об этом журналистам рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"Речь идет о националисте Семене Токмакове по кличке Бус. Его администрация СИЗО поставила на учет как склонного к суициду. Связано это с тем, что двое других фигурантов дела - Марцинкевич и Артем Костылев - погибли, при этом есть основания полагать, что они свели счеты с жизнью сами", - отметила Меркачева. По ее словам, Токмаков не похож на человека, который собирается расставаться с жизнью. "Он просит выдать ему книги по искусству и фотоаппарат, поскольку до ареста работал фотографом. Однако фотоаппарат в СИЗО запрещен, более того, пока у него нет денег даже на заказы в тюремном ларьке. Адвокат у него по назначению", - отметила член ОНК. По ее словам, все заключенные СИЗО № 5 находятся под видеонаблюдением.

Ранее Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Семена Токмакова, Алексея Гудилина, Максима Хотулева, Андрея Кайля, Павла Хрулева и Александра Лысенко. Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Как сообщила ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, фигуранты дела были задержаны в Москве, Сочи и Тюмени. Среди инкриминируемых задержанным деяний - убийство в апреле 2007 года вблизи подмосковного Королева двух человек, запись которого была опубликована в интернете. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, был бывший лидер праворадикальных объединений "Формат 18" (запрещено в РФ) и "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак), который покончил с собой в камере СИЗО в сентябре прошлого года.