Посла РФ в Мексике допросили по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и Европу

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине, российский посол в Мексике Виктор Коронелли, дал показания в Дорогомиловском суде Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Как уточнил ТАСС адвокат одного из подсудимых Александр Костанянц, дипломат был допрошен в отсутствие присяжных заседателей.

"Сегодня по измененному графику, ранее утвержденному председательствующей судьей Дорогомиловского суда Ольги Быковской, был допрошен свидетель обвинения - экс-посол России в Аргентине Виктор Викторович Коронелли. Вопреки закону и здравому смыслу, нашим ходатайствам, необъективности и несостязательности дипломат дал показания в суде по существу дела без участия присяжных заседателей, поскольку такого рода допрос допускается [без присяжных] только по характеризующим материалам. Право на защиту подсудимых таким образом было нарушено", - сказал защитник.

При этом, по словам адвоката, диагноз и судьба присяжных заседателей по делу, заболевших еще месяц назад, до сих пор не известны участникам процесса, "несмотря на заявленные ходатайства защитников подсудимых". "Явка всех фигурантов и их защитников была обеспечена в полном объеме, однако присяжные на сегодняшнем заседании отсутствовали в связи с заболеванием, которое ранее было обозначено, но до сих пор диагноз [заболевания у присяжных] нам не известен", - сказал Александр Костанянц. Он добавил, что 26 февраля Коронелли продолжит давать показания в суде.

"После того, как судья объявила перерыв, нам стало известно, что основному фигуранта дела - Андрею Ковальчуку - потребовалась помощь медиков, хотя, он был готов продолжать участвовать в процессе", - резюмировал адвокат.

Судебный процесс

Ранее в раках рассмотрения дела в суде дал показания бывший первый секретарь посольства России в Аргентине, экс-помощник посла по безопасности Олег Воробьев. Во время предварительного следствия на одном из заседаний о продлении обвиняемым срока ареста адвокат менеджера оптовой компании Иштимира Худжамова Дмитрий Миненко заявил, что 8 декабря 2016 года акт осмотра чемоданов с найденным в них кокаином подписал в Аргентине Воробьев. В свою очередь фигуранты отметили, что чемоданы были помечены инициалами и номером телефона Ковальчука.

Дорогомиловский суд приступил к слушанию уголовного дела о поставках кокаина с участием коллегии присяжных заседателей в ноябре прошлого года. Гособвинитель ознакомил присяжных, подсудимых и их адвокатов с видеороликом, на котором запечатлен момент уже после обнаружения правоохранителями расфасованного по брикетам наркотика в чемоданах, а также транспортировка найденного кокаина в жандармерию Буэнос-Айреса. Все фигуранты отвергают свою причастность к инкриминируемому преступлению.

Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук. Следствие считает, что кокаин, обнаруженный в чемоданах оценивается на черном рынке почти в €60 млн.