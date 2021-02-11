Бывший глава Ванино в Хабаровском крае получил 4,5 года колонии за взятки

ХАБАРОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае приговорил бывшего главу рабочего поселка Ванино Александра Орлова к 4,5 годам колонии строгого режима за получение взяток. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Приговором Ванинского районного суда бывший глава городского поселения "Рабочий поселок Ванино" признан виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере") <…> Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 3,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Его также на восемь лет лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Как уточнили ТАСС в прокуратуре, общая сумма полученных взяток составила 1,2 млн рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Орлов был задержан в феврале 2020 года. Суд установил, что он, будучи главой Ванино, в 2019 году неоднократно получал взятки деньгами "за общее покровительство и попустительство по службе". Взамен Орлов принимал работы по муниципальным контрактам по благоустройству, содержанию и капитальному ремонту территории и дорог в пользу взяткодателя.

Ванино - поселок с населением около 15 тыс. человек, где расположен одноименный порт. Поселок располагает прямым выходом на две железнодорожные магистрали - Транссибирскую и Байкало-Амурскую.