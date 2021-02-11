Уголовное дело возбудили на Алтае после пожара в вечерней школе

БАРНАУЛ, 11 февраля. /ТАСС./ Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное о халатности после масштабного пожара в вечерней школе Горно-Алтайска, сообщили ТАСС в пресс-центре регионального следственного управления СК РФ в четверг.

"По предварительным данным, 10 февраля в результате ненадлежащего исполнения сотрудником школы своих обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности, выразившегося в несоблюдении правил пользования электрическими приборами, произошло возгорание здания. В результате преступного бездействия должностного лица причинен крупный материальный ущерб", - сказали в пресс-центре.

В настоящее время по уголовному делу собирают доказательную базу, допрашивают работников школы и учащихся. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

"В ходе осмотра места происшествия следователями изъяты необходимые объекты для проведения исследований. С целью установления причины пожара назначена судебная пожарно-техническая экспертиза", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал ТАСС ранее, информация о возгорании в деревянном двухэтажном здании 1934 года постройки, в котором располагается вечерняя школа, поступила в МЧС накануне в 05:15 мск, в 06:40 мск пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м, а в 14:45 мск - полностью ликвидировали. Были эвакуированы 102 человека, включая 80 детей. Три человека спасены.