ГП направила в суд дело владельца банка "Югра" Хотина о растрате 23 млрд рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении владельца банка "Югра" Алексея Хотина о растрате более 23 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Ранее Хотину вменялась растрата в размере 7 млрд рублей. Таким образом, сумму выросла более чем в три раза.

"Заместителем генерального прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бенефициарного владельца ПАО банк "Югра" Алексея Хотина, председателя его правления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова, а также директора филиала в Москве Нины Черновой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества в особо крупном размере, организованной группой, с использованием служебного положения). Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Следствие считает, что Хотин в 2014 году в Москве создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке "Югра". "В период 2014-2017 годов они похитили денежные средства банка в размере 23,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям - ООО "Капстрой", ООО "Восток" и ООО "Мултановское", - сообщили в Генпрокуратуре.

В июле 2017 года Центробанк отозвал у банка "Югра" лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражным судом Москвы кредитная организация была признана банкротом.

Хотин был задержан в апреле 2019 года. Он находится под домашним арестом. Уголовное дело было возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. "Югра" на момент задержания Хотина занимала 30-е место среди российских банков по размеру активов (данные на июль 2016 года). Банку удалось подняться на эту позицию с 272-го места в 2014 году.