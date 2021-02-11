Пьяный водитель протаранил несколько автомобилей на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил несколько автомобилей на Саратовской улице в Москве при въезде во двор. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На Саратовской улице, 31, водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил несколько автомобилей при въезде во двор. По предварительной информации, есть пострадавший", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии работают городские службы.

"Вечером на Саратовской улице водителю автомобиля стало плохо, в результате чего он совершил наезд на стоящие транспортные средства. В данный момент мужчину осматривают медики", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Точное количество поврежденных машин уточняется.