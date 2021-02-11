В Москве полицейский спас женщину из огня, прыгнув с ней в сугроб с четвертого этажа

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Полицейский спас женщину из огня, прыгнув с ней в сугроб из горящей квартиры на четвертом этаже в многоквартирном жилом доме на севере Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, во время патрулирования старший сержант полиции Максим Кравченко и сержант полиции Владимир Скопцов получили информацию о пожаре в Большом Коптевском проезде. Они незамедлительно направились к месту происшествия. Прибыв на место, сотрудники полиции увидели клубы черного дыма и пламя, которые вырывались из окон квартиры четвертого этажа жилого дома. Они вбежали в подъезд и поднялись на этаж, тамбур и лестничный пролет были сильно задымлены, а из квартиры доносились крики о помощи.

"25-летний Максим Кравченко мгновенно оценил обстановку и решил попасть в горящую квартиру с улицы, по балконам. Взобравшись на балкон четвертого этажа, он увидел там обессилевшую женщину. Полицейский вместе с ней перелез через ограждение. Сотрудник из последних сил держался за раскаленную перекладину, прижимая к себе женщину. Понимая, что иного способа спастись нет, они спрыгнули в сугроб", - сообщила Волк.

В результате женщина и сотрудник полиции были срочно доставлены в больницу с травмами и ожогами различной степени тяжести. При этом сержант полиции 24-летний Владимир Скопцов остался на месте и стал помогать в эвакуации людей. Полицейский помог выйти на улицу всем жильцам четвертого этажа, после чего сопровождал людей с других этажей.

"Министр внутренних дел РФ <...> Владимир Колокольцев принял решение о представлении к государственной награде старшего сержанта полиции Максима Кравченко и награждении ведомственной наградой сержанта полиции Владимира Скопцова за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность", - добавила Волк.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что один человек погиб, еще двое пострадали в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома на севере Москвы. В квартире на четвертом этаже, по данным главка, горели личные вещи и мебель на площади 40 кв. м. Всего из подъезда были эвакуированы 25 человек, в том числе четверо детей.