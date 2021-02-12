Суд в Москве продолжит процесс по делу Навального о клевете на ветерана войны

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Мировой суд в Москве в пятницу продолжит слушания по делу в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Судебное заседание начнется в 10:00 мск в здании Бабушкинского районного суда. Доступ публики в здание будет закрыт в связи с санитарными мерами. Сам Навальный будет доставлен в суд. На предстоящем заседании государственное обвинение намерено продолжить представление доказательств вины Навального и допрос свидетелей.

Начало процесса

В минувшую пятницу суд начал рассмотрение дела. В режиме видеосвязи был допрошен потерпевший - ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Он сообщил, что был оскорблен высказываниями Навального в свой адрес и испытал страдания, приведшие к ухудшению его здоровья.

Допрос Артеменко оказался прерван из-за плохого самочувствия и вызова к нему врачей. Навальный и его защита не смогли задать вопросы потерпевшему, кроме того, обвиняемый обвинил прокуратуру в давлении на Артеменко и использовании его для фабрикации дела.

Последующие допросы свидетелей обвинения - сиделки Артеменко и его внука - сопровождались аналогичными высказываниями Навального. Свидетели в свою очередь подтвердили моральные страдания ветерана от заявлений Навального.

Дело о клевете

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем телеграм-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.