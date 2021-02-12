В Подмосковье обнаружили нарколабораторию по производству синтетических наркотиков

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в Подмосковье нарколабораторию, где ежемесячно производилось около 500 кг синтетических наркотиков. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, во время обыска изъято 165 кг наркотического средства.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские ликвидировали нарколабораторию, расположенную в арендованном частном доме в Волоколамском районе Московской области. Установлено, что лаборатория могла производить около 500 кг синтетических наркотиков в месяц. Их сбыт в регионах России планировалось осуществлять с помощью тайников-закладок", - сказала она.

По словам Волк, во время обыска из лаборатории изъято около 165 кг мефедрона, более двух тонн прекурсоров и других веществ, а также специальное оборудование, в том числе два химических реактора. "Полицейская операция позволила пресечь поступление на черный рынок более 800 тыс. разовых доз запрещенного вещества на общую сумму около 300 млн рублей", - сказала Волк.

Она отметила, что подозреваемый в хранении наркотиков задержан, по данному факту возбуждено уголовное дел по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).