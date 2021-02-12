Полиция задержала мужчину в маскарадном костюме, избившего молодого человека в Москве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали одетого в маскарадный костюм мужчину, который избил молодого человека в центре Москвы после отказа сфотографироваться. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"11 февраля сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, который в маскарадном костюме избил на Никольской улице в центре Москвы молодого человека, отказавшегося фотографироваться", - сказал собеседник агентства. В данный момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В начале декабря прошлого года, как сообщилось ранее, в полицию с заявлением обратился 24-летний молодой человек. Он сообщил, что гулял вместе с девушкой по Никольской улице, когда к ним подошел незнакомый человек в маскарадном костюме бронзового цвета и предложил сфотографироваться. Мужчина и его спутница отказались, попытались уйти, но ряженый стал размахивать руками перед их лицами, затем подбежали еще несколько человек, которые избили заявителя. Пострадавший с ушибами обращался за медицинской помощью. 6 января 2021 года по данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях (ст. 116 УК РФ).