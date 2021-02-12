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Автомобиль упал на ж/д пути станции "Фроловское" в Подмосковье, задерживаются 10 поездов

В результате ДТП пострадавших и погибших нет

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Автомобиль упал на железнодорожные пути станции "Фроловское" в Московской области, пострадавших нет. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время задерживаются 10 пригородных электричек.

"В Клину Московской области на ж/д станции "Фроловское" автомобиль упал на пути. В результате ДТП пострадавших и погибших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наблюдается задержка в следовании 10 пригородных электропоездов, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

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