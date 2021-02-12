Управление образования города Люберцы проверяют после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" управления образования по городу Люберцы в Московской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в управлении образования по городу Люберцы, расположенном по адресу: Октябрьский проспект, дом 209, заложено взрывное устройство. На место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранители, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

9 февраля неизвестные сообщали о "минировании" железнодорожной станции Люберцы-1 и порядка 20 школ. Накануне проводилась проверка ж/д станцию Люберцы-2 после угрозы взрыва. Ни в одном из случаев взрывных устройств обнаружено не было.

В Москве 11 февраля все станции метро, детские сады и школы проверили после анонимных сообщений о "минировании". Информация оказалась ложной. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причастных к рассылке данных сообщений. Как уточнил другой источник ТАСС в экстренных службах, неизвестные сообщили, что угроза взрывов будет действовать в течение двух недель.