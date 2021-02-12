Дополнительный сбор в поездах "Ласточка" временно отменен на участке Тверь - Москва

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пассажиры поездов Ленинградского направления железной дороги могут пересесть в скоростные "Ласточки" без дополнительной платы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Ранее сообщалось, что затруднено движение пригородных поездов на участке Москва - Тверь в обоих направлениях. По предварительным данным, произошло падение автомобиля с путепровода в районе платформы Фроловское. В результате ДТП пострадавших нет.

"На всем участке Москва - Тверь отменен дополнительный сбор за проезд в скоростных поездах "Ласточка". Пассажиры могут пересаживаться в эти поезда без ограничений", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в ближайшее время на платформу Фроловское прибудут два автобуса, которые отвезут пассажиров поезда № 6607 Конаково - Москва на станцию Подсолнечная. Также компенсационные автобусы будут курсировать между станциями Клин и Подсолнечная с остановками на платформах Покровка и Фроловское.