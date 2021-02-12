Навальный дал показания суду по делу о клевете на ветерана

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный в пятницу дал показания суду по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отвергнув обвинения в клевете, передает корреспондент ТАСС.

"Я никогда не скрывал и скрывать не собираюсь, что негативно отношусь ко всем тем, кто агитировал за поправки к Конституции. Но никакой клеветы я не говорил, никак военные подвиги его я не опровергал", - сказал Навальный.

Суд в пятницу завершил исследование доказательств по делу. На следующей стадии процесса суд заслушает прения сторон.

Дело о клевете

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.