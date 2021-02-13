{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Два человека могут быть под завалами после обрушения крыши ангара в Калужской области

На месте ЧП ведутся поисковые работы
© Максим Григорьев/ТАСС, архив

ТАСС, 13 февраля. Два человека, по предварительным данным, могут находиться под завалами после обрушения кровли ангара в Калужской области. Проводятся поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Предварительно, двое пострадавших под завалами. Сейчас проводятся поисковые работы", - сказал собеседник агентства.

В МЧС России сообщили, что усиливают группировку сил на месте происшествия. 

"МЧС России наращивает группировку сил и средств, в настоящий момент в зоне ЧС проводят работы 55 человек и 15 единиц техники, ожидается прибытие дополнительных подразделений", - сказали в пресс-службе ведомства.

Обрушение кровли произошло в субботу в ангаре, расположенном в городе Людиново. По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, площадь обрушения составляет около 100 кв. м, здание не эксплуатируемое.

В новость внесены изменения (11:54 мск) - добавлен комментарий пресс-службы МЧС России.

Теги
РоссияКалужская область
В МЧС опровергли информацию об обрушении в ТЦ в Щелкове
По данным ведомства, из-за снега прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта. Пострадавших в ЧП нет
Читать полностью