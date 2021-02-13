В Пермском крае женщина упала в ущелье при прохождении туристического маршрута

ТАСС, 13 февраля. Жительница Тюмени упала в ущелье в Пермском крае при прохождении туристического маршрута на Усьвинских столбах. Группа туристов не была зарегистрирована, сообщила пресс-служба министерства безопасности края в субботу.

"В Единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило сообщение о том, что в поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении туристического маршрута женщина 1982 года рождения упала в ущелье. На место выехали спасатели Пермской краевой службы спасения со специальным снаряжением, а также экстренные службы из ближайшего населенного пункта. По предварительной информации, женщина находилась в составе незарегистрированной тургруппы из Тюмени", - говорится в сообщении.

Усьвинские Столбы расположены на реке Усьва и считаются самыми известными скалами региона. Их высота достигает 120 м, протяженность - несколько километров.