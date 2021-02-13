Тела трех мужчин обнаружили в общежитии в Саратовской области

ТАСС, 13 февраля. Следователи устанавливают обстоятельства гибели трех мужчин, тела которых обнаружены в общежитии в городе Энгельс Саратовской области. Признаки насильственной смерти не обнаружены. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в субботу.

"Следственным отделом по Энгельсу следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти трех мужчин. По предварительным данным, утром 13 февраля жильцы общежития, расположенного на улице Молодежной в городе Энгельсе, обнаружили в одной из комнат тело 51-летнего хозяина жилья и двух его приятелей, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

По результатам внешнего осмотра тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Причину смерти мужчин установит судебно-медицинское исследование, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в СК.