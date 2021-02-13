Россия выдала Италии участника мафиозной организации

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россия выдала Италии находившегося в розыске участника мафиозной организации, обвиняемого в вымогательстве денег с водителей. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Генеральная прокуратура РФ по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство", - говорится в сообщении. В сопровождении спецконвоя обвиняемый отправлен в Италию.

С 2002 года по август 2011 года Бану участвовал в вооруженной преступной транснациональной организации мафиозного типа. Она действовала на территории нескольких государств, в том числе Италии. Ее участники систематически вымогали деньги. "Бану в составе преступного сообщества, применяя насилие и угрожая применением насилия водителям транспортных средств, а также владелице молдавской транспортной компании, вымогал у них денежные средства в размере от €50 до €2 060 за каждую перевозку, парковку на стоянках, подконтрольных преступной организации", - сообщили в Генпрокуратуре. Всего Бану вменяется 28 эпизодов.

Судом Венеции в отношении Бану в 2013 году применена мера пресечения в виде предварительного заключения под стражу, его объявили в розыск.