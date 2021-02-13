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Пашинян сообщил, что в результате землетрясения в Ереване пострадал один человек

Премьер Армении уточнил, что в районе Эребуни "повреждено одно здание, построенное в порядке самостроя"
Никол Пашинян EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH/POOL
Описание
Никол Пашинян
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH/POOL

ЕРЕВАН, 13 февраля. /ТАСС/. Один человек получил легкие травмы в результате землетрясения, происшедшего в субботу в Ереване. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В ереванском районе Эребуни повреждено одно здание, построенное в порядке самостроя, один гражданин получил легкое ранение. По предварительным данным, других пострадавших нет", - заявил глава правительства Армении.

Как сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям республики, землетрясение, ощущавшееся в Ереване, произошло в 8 км к юго-востоку от города. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, а также Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 4,9.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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