Пашинян сообщил, что в результате землетрясения в Ереване пострадал один человек

ЕРЕВАН, 13 февраля. /ТАСС/. Один человек получил легкие травмы в результате землетрясения, происшедшего в субботу в Ереване. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В ереванском районе Эребуни повреждено одно здание, построенное в порядке самостроя, один гражданин получил легкое ранение. По предварительным данным, других пострадавших нет", - заявил глава правительства Армении.

Как сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям республики, землетрясение, ощущавшееся в Ереване, произошло в 8 км к юго-востоку от города. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, а также Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 4,9.