МЧС Армении призвало жителей Еревана оставаться на улицах из-за афтершоков землетрясения

ЕРЕВАН, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщило о нескольких десятках повторных подземных толчков в Ереване после произошедшего в субботу землетрясения и призвало жителей столицы оставаться на улице, несмотря на то, что сейсмическая активность снижается.

"Зарегистрировано 46 повторных подземных толчков. Подтверждено, что на двух зданиях пострадала облицовка, у одного из которых повреждено 7 кв. м крыши", - говорится в сообщении МЧС Армении. "Сейсмическая активность постепенно снижается, - отмечает ведомство. - Жителей призываем пока оставаться на улице, на открытых пространствах". В кризисный центр МЧС поступило около 1 300 сообщений, отмечает ведомство.

Ранее в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в районе Эребуни повреждено одно здание, возведенное в порядке самостроя, один гражданин получил легкое ранение. По предварительным данным, других пострадавших нет, добавил глава правительства.

Как сообщило ранее МЧС республики, эпицентр землетрясения, ощущавшегося в субботу в Ереване, находился в 8 км к юго-востоку от столицы Армении. По предварительным данным МЧС Армении, магнитуда подземных толчков составила 4,7. Между тем, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, а также Геологической службы США, магнитуда землетрясений составила 4,9.