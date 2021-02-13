Один человек погиб при обрушении ангара в Новой Москве

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате обрушения ангара в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Третий человек, попавший под обрушение, погиб. Его пока не извлекли", - сказал источник.

В экстренных службах города уточнили, что мужчина оказался в эпицентре обрушения. "Два спасенных рабочих рассказали, что он был в самом центре ангара, когда под тяжестью снега он обрушился", - отметил собеседник агентства. Всего там находились семь человек, четверо из них вышли до момента ЧП.