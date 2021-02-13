В Махачкале несколько человек доставили в отдел полиции за попытку инициировать беспорядки

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Несколько человек из махачкалинского поселка Тарки доставлены в отдел полиции за попытку инициировать беспорядки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Несколько молодых людей, попытавшихся инициировать беспорядки, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал представитель МВД.

По его словам, в поселок Тарки Советского района Махачкалы в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий по расследованию уголовного дела прибыли сотрудники полиции. "Для выяснения причин происходящего к полицейским вышла группа местных жителей. После проведения разъяснительной беседы все собравшиеся разошлись", - отметили в пресс-службе.

В начале января в результате массовой драки, которая произошла в поселке Тарки, был убит 36-летний житель Дагестана. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый по делу об убийстве задержан.