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Движение поездов между Парижем и Лионом нарушено из-за сбитого составом человека

По данным радиостанции France Info, женщина упала на рельсы перед прибытием поезда

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение между Парижем и Лионом прервано из-за попавшего под поезд человека. Об этом сообщили в субботу в Национальном обществе железных дорог (SNCF).

По данным компании, инцидент произошел недалеко от города Санс в департаменте Йонна на востоке Франции. "Произошла серьезная авария. В Йонне поезд насмерть сбил человека", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter SNCF. "Движение поездов с 12:00 по парижскому времени остановлено для того, чтобы обеспечить работу пожарных и полиции", - подчеркнули в компании.

По предварительной информации следствия, которую приводит радиостанции France Info, речь идет о женщине, упавшей на рельсы перед прибытием поезда.

В связи с происшествием в SNCF призвали пассажиров следить за обновлением графика движения поездов.

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