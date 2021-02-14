Во Владимирской области в ДТП с автобусом и грузовиком погиб один человек

ТАСС, 14 февраля. Пассажирский автобус и грузовая машина столкнулись утром в воскресенье на федеральной трассе "Волга" в Собинском районе Владимирской области. В результате погиб водитель автобуса, пострадали двое пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"ДТП произошло около 05:30 мск на 145-м км трассы М-7 в Собинском районе. По предварительной информации, автобус следовал из Чувашии в Москву. Произошло столкновение с большегрузом, после этого автобус наехал на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки. В результате аварии водитель автобуса - мужчина 1976 года рождения - погиб, двое пассажиров автобуса 1988 и 1990 годов рождения доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.