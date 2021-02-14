Летевший из Екатеринбурга в Уфу самолет вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Уфу вернулся в аэропорт Кольцово из-за срабатывания датчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в воскресенье.

"14 февраля по технической причине рейс Екатеринбург - Уфа авиакомпании Red Wings вернулся на аэродром вылета в аэропорт Кольцово. Предварительная причина вынужденной посадки - срабатывание датчиков. На борту воздушного судна находилось 92 пассажира", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК на транспорте по УрФО добавили, что во время набора высоты сработал датчик засорения топливных фильтров. По данным ведомства, на борту находилось 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал, посадка самолета прошла в штатном режиме.

Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ проводится процессуальная проверка.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings, для перевозки пассажиров предоставят резервный борт. "Пассажирам рейса предоставлены напитки и питание. Рейс в Уфу будет выполнен сегодня на резервном воздушном судне", - говорится в сообщении.

По данным компании, на вернувшемся в аэропорт Кольцово самолете бортовой компьютер выдал предупреждение о работе автоматики топливной системы.

В новость внесены изменения (13:43 мск) - добавлена информация после четвертого абзаца.