МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса, бывший журналист газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов рассказал о знакомстве со своим предполагаемым вербовщиком - чешским журналистом Мартином Ларишем. Отвечая на вопросы " Коммерсанта ", Сафронов пояснил, что помогал Ларишу продвигать бизнес.

"Могу подтвердить, что мой знакомый из Чехии - это журналист Мартин Лариш. <...> Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало", - цитирует издание Сафронова. Бизнес-идея заключалась в создании информационного агентства, для которого экс-журналист писал "не более одного-двух материалов в месяц". "Мартин направлял мне список тех тем, которые он хотел освещать в своем агентстве. Если я мог что-то написать, то писал, если нет - то нет. Это было просто, никакой обязаловки", - подчеркнул Сафронов.

"Следователи факт моего знакомства с Мартином считают вербовкой, его письма - разведывательными заданиями", - объяснил он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что контактным лицом Сафронова следствие считает чешского журналиста Мартина Лариша.