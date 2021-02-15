В Волгограде маршрутка столкнулась с автобусом

ВОЛГОГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Шесть человек пострадали при столкновении маршрутки и рейсового автобуса в Волгограде, это водитель и пять пассажиров маршрутного такси, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, около 08:30 мск водитель автомашины Ford Transit (маршрут № 70А), двигаясь по проспекту Университетскому, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди идущим автобусом ЛИАЗ (маршрут № 25). В результате ДТП пострадали водитель и пять пассажиров автомобиля Ford Transit", - говорится в сообщении.

В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС уточнили, что все шестеро пострадавших, среди которых один подросток, доставлены в больницу № 25. "Всем пострадавшим оказана помощь. Врачи продолжают обследование пациентов, их состояние оценивается как легкой и средней тяжести", - сказал представитель комитета.

На месте аварии работают экипажи ДПС, проводится проверка по факту ДТП.